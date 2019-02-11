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Капитану судна «Норд» удалось сбежать из Украины в Крым

Капитану судна «Норд» удалось сбежать из Украины в Крым

Капитан задержанного на Украине судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся в Крым. Украинские правоохранители разыскивали мужчину с 26 января.

О возвращении сына рассказала мать Горбенко. По ее словам, он вернулся 9 февраля. «Вопросов просил не задавать. Главное, что жив и здоров», — сказала Горбенко.

Сам пропавший капитан заявил, что приехал на полуостров по российскому паспорту. Он указал, что Украина предлагала признать вину и получить украинский паспорт.

«Слежка была. В основном, из автомобилей вели наблюдение», — сказал Горбенко «Комсомольской правде», добавив, что сохранил ощущение, будто за ним следят.

Он надеется снова собрать экипаж, чтобы вернуться в море. При этом судно осталось в Бердянске, украинская сторона его не вернула.

Крымское судно задержали 25 марта в Азовском море. Два моряка сумели вернуться в Крым через Беларусь, семерых членов задержали и позже обменяли на украинских моряков. В заточении оставался только капитан судна. Его обвиняли в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

С 4 февраля полиция Украины объявила Горбенко в розыск. Мужчина пропал 26 января. Адвокаты Горбенко связывали пропажу капитана с действиями Службы безопасности.

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Теги:
События: происшествия
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