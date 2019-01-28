Читай-город






Капитан крымского судна «Норд» бесследно исчез на Украине

Капитан крымского судна «Норд» бесследно исчез на Украине

На Украине пропал без вести капитан задержанного рыболовецкого судна «Норд». Об этом сообщил его адвокат Максим Могильницкий.

Владимир Горбенко исчез 26 января около полудня. Он вышел из дома, и с тех пор его никто не видел. На связь с родными мужчина не выходит, уточняет «360».

Могильницкий сообщил, что капитан уже исчезал в 2018 году. В апреле его задержали сотрудники Службы безопасности Украины, однако спустя пять часов о его местонахождении было известно.

Крымское судно «Норд» было задержано украинскими спеслужбами в Азовском море в конце марта 2018 года. На корабле находились 10 членов экипажа. Их обвинили в незаконном вылове рыбы и нарушении порядка пребывания на оккупированной территории. Через семь месяцев члены экипажа, за исключением капитана, вернулись в Крым: их обменяли на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение российской границы.

Горбенко остался на Украине, его обвиняют в «незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Само судно дважды выставляли на торги.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Россия через 5 лет завоюет рынок АЭС толерантным топливом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО