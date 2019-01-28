Капитан крымского судна «Норд» бесследно исчез на Украине
На Украине пропал без вести капитан задержанного рыболовецкого судна «Норд». Об этом сообщил его адвокат Максим Могильницкий.
Владимир Горбенко исчез 26 января около полудня. Он вышел из дома, и с тех пор его никто не видел. На связь с родными мужчина не выходит, уточняет «360».
Могильницкий сообщил, что капитан уже исчезал в 2018 году. В апреле его задержали сотрудники Службы безопасности Украины, однако спустя пять часов о его местонахождении было известно.
Крымское судно «Норд» было задержано украинскими спеслужбами в Азовском море в конце марта 2018 года. На корабле находились 10 членов экипажа. Их обвинили в незаконном вылове рыбы и нарушении порядка пребывания на оккупированной территории. Через семь месяцев члены экипажа, за исключением капитана, вернулись в Крым: их обменяли на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение российской границы.
Горбенко остался на Украине, его обвиняют в «незаконном занятии рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства». Само судно дважды выставляли на торги.
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