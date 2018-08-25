Канцлер ФРГ посмотрела в бинокль на российских военных

Пользователи соцсетей высмеяли канцлера Германии Ангелу Меркель, которая разглядывала в бинокль российских военных.

Меркель во время турне по Закавказью посетила Грузию,побывав в селе Одзиси на границе с Южной Осетией. Там ей предоставили возможность осмотреть находящуюся неподалеку военную базу России.

Некоторые увидели в действиях Меркель угрозу и сравнили ее с Адольфом Гитлером, передает РИА Новости.

Грузия потеряла контроль над Южной Осетией после конфликта начала 1990-х. С того времени Цхинвал добивался независимости, а Тбилиси считал территорию своей. В августе 2008 года Грузия перешла к активным действиям, обстреляв республику и разрушив часть Цхинвала. Россия защитила осетин, многие из которых приняли российское гражданство, и ввела войска в Цхинвал, вытеснив грузин. С 26 августа Южная Осетия и Абхазия получили статус суверенных территорий.