Штабы ЛДПР и ЕР соревнуются в жалобах на выборах в Хабаровском крае

В избирательную комиссию Хабаровского края поступили свыше 50 жалоб на нарушения в ходе выборов главы региона от представителей партии ЛДПР и 19 претензий от предвыборного штаба кандидата от «Единой России».

«Многие жалобы мы дублируем сразу в правоохранительные органы. Чаще всего они касаются нарушения закона о тайне голосования», - рассказала пресс-секретарь кандидата от ЛДПР Сергея Фургала Надежда Томченко.

В избиркоме уточнили, что жалобы преимущественно касаются незаконной агитации, подкупа избирателей и принуждения к голосованию. В краевой избирательной комиссии заявили, что жалобы будут рассмотрены до подведения итогов выборов, передает «Интерфакс».

В ходе первого тура выборов ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. В Единый день голосования действующий глава региона Вячеслав Шпорт и его оппонент – депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фуркал – получили по 36% голосов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Минобороны доказало вину Израиля в крушении Ил-20 в Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО