Штабы ЛДПР и ЕР соревнуются в жалобах на выборах в Хабаровском крае

В избирательную комиссию Хабаровского края поступили свыше 50 жалоб на нарушения в ходе выборов главы региона от представителей партии ЛДПР и 19 претензий от предвыборного штаба кандидата от «Единой России».

«Многие жалобы мы дублируем сразу в правоохранительные органы. Чаще всего они касаются нарушения закона о тайне голосования», - рассказала пресс-секретарь кандидата от ЛДПР Сергея Фургала Надежда Томченко.

В избиркоме уточнили, что жалобы преимущественно касаются незаконной агитации, подкупа избирателей и принуждения к голосованию. В краевой избирательной комиссии заявили, что жалобы будут рассмотрены до подведения итогов выборов, передает «Интерфакс».

В ходе первого тура выборов ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. В Единый день голосования действующий глава региона Вячеслав Шпорт и его оппонент – депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фуркал – получили по 36% голосов.