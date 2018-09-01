Кандидата сняли с выборов в гордуму Нефтеюганска из-за воздушных шаров

Кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Третьяков снят с выборов в депутаты гордумы Нефтеюганска по решению суда. Против него был подан иск от самовыдвиженца Анаиды Шишкиной, которая посчитала, что распространение воздушных шаров с фамилией Третьякова является подкупом.

По словам кандидата, шары являются «официальным агитационным печатным материалом, который, разумеется, не может трактоваться как подкуп». Они были изготовлены через избирательный счет. Третьяков сообщил агентству «URA.RU», что будет обжаловать данное решение.

Ранее стало известно, что на выборы заявился самовыдвиженец с такой же фамилией. Кроме того, в городе распространили листовки, в которых говорится, что в предвыборной программе Дмитрий Третьяков поддерживает легкие наркотики и признает законность однополых браков.

В единый день голосования - 9 сентября - жители ХМАО выберут 750 новых депутатов и глав населенных пунктов.