Кандидата наук Виктора Кудрявцева отпустили из СИЗО

Обвиняемого в госизмене 75-летнего сотрудника ЦНИИМаш Роскосмоса Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде.

Как передает «Интерфакс», следователь принял такое решение из-за состояния здоровья ученого, которое за проведенный в СИЗО год значительно ухудшилось.

Ранее правозащитный центр «Мемориал» признал кандидата наук политзаключенным.

В 2018 году внимание ФСБ привлек международный научный проект Transhyberian, выполнявшийся в 2011–2013 годах в рамках партнерской исследовательской программы России и Евросоюза.

Лефортовский суд Москвы избрал ученому меру пресечения в виде заключения под стражу, которая неоднократно продлевалась.

Правозащитники отмечают, что у Кудрявцева не было допуска к секретным данным более 20 лет. А в рамках проекта Transhyberian, над которым работал научный сотрудник, по условиям международного конкурса не могли проводиться военные исследования.

К тому же результаты работ по проекту публиковались в открытом доступе.

Преследование Кудрявцева, по мнению «Мемориала» стоит в одном ряду с другими «шпионскими» делами, которые являются следствием сознательной государственной политики и пропаганды.

Виктор Кудрявцев проработал в космической отрасли 48 лет.