Кандидат в президенты Украины принял программу Гитлера за свою

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин, зарегистрированный в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах, опозорился в эфире одного из украинских телешоу.

Ведущий зачитал гостю несколько тезисов из программы «25 пунктов» НСДАП, а Каплин защищал их. Потом ведущий не выдержал и сообщил ему, кто на самом деле написал эту программу.

«Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые «25 пунктов»)», - поделился в своей социальной сети итогами эфира ведущий шоу Hate Night Live Юрий Гудименко.

«Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи.

Забавно получилось. Надо бы и других кандидатов на звание президента протестировать. Спорю, что свою программу из них не то чтобы писал, а читал в лучшем случае каждый третий», - добавил он.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Кроме Каплина, в них примут участие Юлия Тимошенко, действующий президент Украины Пётр Порошенко, Олег Ляшко и другие – всего 44 кандидата. Согласно последним опросам, наивысший рейтинг – у шоумена и актёра Владимира Зеленского.