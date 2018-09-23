Кандидат от ЛДПР опередил единоросса на выборах в Хабаровском крае
Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал набрал 69,56% голосов после подсчета 90,66% голосов.
Эти данные приводятся на табло ЦИК. Кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт набрал 27,95% голосов избирателей, сообщает ТАСС.
Чтобы победить во втором туре выборов, кандидату необходимо набрать простое большинство голосов.
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