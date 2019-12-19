Кандидат от КПРФ оспаривает итоги выборов мэра Улан-Удэ

Кандидат в мэры Улан-Удэ от КПРФ член Совета федерации Вячеслав Мархаев обратился в суд с требованием отменить итоги выборов.

Результаты голосования в столице Бурятии ранее вызвали митинги и столкновения с полицией. Как говорит Мархаев, он подал в Железнодорожный райсуд города исковое заявление о признании недействительными результатов выборов мэра, прошедших 8 сентября.

По словам политика, были собраны все нарушения, которые зафиксировали по округам. «Ряд этих нарушений, на наш взгляд, не позволил нам победить на выборах. Кроме того, мы указали на злоупотребление полномочиями на выборах главы Бурятии», - сказал Мархаев, пишет «Коммерсант».

Напомним, 9 сентября в Бурятии начался народный сход противников задержания сторонников идущего «изгонять Путина» шамана Александра Габышева.

Во время мероприятия на площадь приехал проигравший выборы кандидат в мэры города Вячеслав Мархаев. Он заявил, что не признает результаты голосования 8 сентября и, видимо, встретил единомышленников.

На следующий день вновь вышедших протестовать горожан избили сотрудники ОМОНа и люди в масках. Двоих активистов оштрафовали на 1 и 15 тысяч рублей, еще одного протестующего арестовали на пять суток.

11 сентября были задержали еще 15 активистов, выступающих против новоиспеченного мэра города Игоря Шутенкова.

Читайте нас в мобильном приложении