Кандидат от КПРФ лидирует на выборах губернатора Приморья
Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко лидирует во втором туре выборов.
После обработки 45,29% протоколов Ищенко набирает 52,60% голосов. Его соперник – кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко - получил 44,88%, передает «Интерфакс».
В Единый день голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Победителем второго тура будет признан кандидат, получивший большинство голосов избирателей.
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