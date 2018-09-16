Кандидат от КПРФ лидирует на выборах губернатора Приморья

Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко лидирует во втором туре выборов.

После обработки 45,29% протоколов Ищенко набирает 52,60% голосов. Его соперник – кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко - получил 44,88%, передает «Интерфакс».

В Единый день голосования ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Победителем второго тура будет признан кандидат, получивший большинство голосов избирателей.