В канализации в Новой Москве нашли тела рабочих
В Новой Москве в одном из канализационных люков обнаружены тела рабочих.
Полицейские пока не знают, была ли это насильственная смерть или несчастный случай. В люке нашли тела женщины и мужчины, которые, как предполагается, работали дорожными уборщиками. Известно, что утром они не сдали смену коллегам. На телах погибших обнаружили синяки и ссадины.
Проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела, сообщают «Известия».
Напомним, в деревне Шорново Московской области найдено тело мужчины без рук и головы. Оно лежало в километре от жилых домов.
Как пишет РЕН ТВ, мужчина умер за пять дней до обнаружения тела. Ведется проверка случившегося, выясняются обстоятельства смерти.
Ранее в Подмосковье у остановки общественного транспорта нашли мужское тело без головы. Погибшим оказался 37-летний москвич.
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