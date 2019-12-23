В канализации в Новой Москве нашли тела рабочих

В канализации в Новой Москве нашли тела рабочих

фото: Kikonline.ru

В Новой Москве в одном из канализационных люков обнаружены тела рабочих.

Полицейские пока не знают, была ли это насильственная смерть или несчастный случай. В люке нашли тела женщины и мужчины, которые, как предполагается, работали дорожными уборщиками. Известно, что утром они не сдали смену коллегам. На телах погибших обнаружили синяки и ссадины.

Проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела, сообщают «Известия».

Напомним, в деревне Шорново Московской области найдено тело мужчины без рук и головы. Оно лежало в километре от жилых домов.

Как пишет РЕН ТВ, мужчина умер за пять дней до обнаружения тела. Ведется проверка случившегося, выясняются обстоятельства смерти.

Ранее в Подмосковье у остановки общественного транспорта нашли мужское тело без головы. Погибшим оказался 37-летний москвич.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!