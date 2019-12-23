В канализации в Новой Москве нашли тела рабочих

В Новой Москве в одном из канализационных люков обнаружены тела рабочих.

Полицейские пока не знают, была ли это насильственная смерть или несчастный случай. В люке нашли тела женщины и мужчины, которые, как предполагается, работали дорожными уборщиками. Известно, что утром они не сдали смену коллегам. На телах погибших обнаружили синяки и ссадины.

Проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела, сообщают «Известия».

Напомним, в деревне Шорново Московской области найдено тело мужчины без рук и головы. Оно лежало в километре от жилых домов.

Как пишет РЕН ТВ, мужчина умер за пять дней до обнаружения тела. Ведется проверка случившегося, выясняются обстоятельства смерти.

Ранее в Подмосковье у остановки общественного транспорта нашли мужское тело без головы. Погибшим оказался 37-летний москвич.

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