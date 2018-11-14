Канадская корпорация купит популярную криптобиржу EXMO

Корпорация GoverMedia Plus Canada Corp. заключила меморандум с биржей криптовалют EXMO, согласно которому она получит исключительные права на ведение переговоров о покупке платформы. Срок действия соглашения составит 180 дней.

В случае, если сделка состоится, компания продолжит вести бизнес под брендом EXMO и сможет выйти на Канадскую фондовую биржу. По мнению CEO EXMO Сергея Жданова, сделка даст возможность повысить влияние компании на международный рынок криптовалют, а также увеличить эффективность и удобство платформы для пользователей.

Итоговое соглашение между GoverMedia и EXMO будет содержать гарантии и обязательства, а также требования акционеров компании.

Генеральный директор GoverMedia Plus Canada Роланд Дж. Бопп заявил: «Я очень рад объявить о готовящемся бизнес-соглашении с одной из крупнейших европейских криптовалютных бирж – EXMO. Это следующий важный шаг в объявленном нами ранее стратегическом партнёрстве».

Объединение приведет к росту числа клиентов компании и даст возможность расширения бизнеса на рынки Европы, Северной Америки и Азии, отметил он.

GoverMedia Plus Canada Corp. имеет дочернее представительство в России - ООО «Говермедиа Плюс» занимается созданием цифровых платформ для малого и среднего бизнеса, отмечает ресурс о криптовалютах и бизнесе Anycoin.

GoverMedia – канадская компания, которая разрабатывает интернет-платформы для электронной коммерции, социальных медиа, обмена сообщениями и другие.

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