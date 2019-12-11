В Канаде совершил полет первый электрический самолет

Первый в мире коммерческий самолет, который полностью работает на электроэнергии, впервые поднялся в воздух в канадской провинции Британская Колумбия.

Канадская компания Harbour Air заявила об успешном испытании первого электросамолета, построенного на частные инвестиции. Полет продолжался всего три минуты, однако глава компании Грег Макдугалл уже заявил, что испытание вошло в историю и объявил о начале электрической эры в авиации.

Двигатель самолета, как заверила компания, «обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов». По словам авторов проекта, в теории заряда батареи электросамолета может хватить на полет продолжительностью 35 минут, пишут «Известия».

Россия тоже постепенно осваивается в прогрессивном сегменте создания электросамолетов. На основе отработанных технологий можно будет приступить к созданию электрического двигателя для самолета размерностью на 9—19 пассажиров.

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