Канада продаст и научит стрелять украинцев из снайперских винтовок

Частная канадская фирма «PGW Defence Technologies» поставит Украине снайперские винтовки LRT-3 на сумму около 770 тысяч долларов.

Планируется, что оружие поступит в Украину уже осенью.

Как рассказал владелец компании Росс Спагруд, договор о поставке Украине системы снайперской винтовки LRT-3 также подразумевает «поддержку и обучение», сообщает «НСН».

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