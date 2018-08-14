Канада продаст и научит стрелять украинцев из снайперских винтовок
Частная канадская фирма «PGW Defence Technologies» поставит Украине снайперские винтовки LRT-3 на сумму около 770 тысяч долларов.
Планируется, что оружие поступит в Украину уже осенью.
Как рассказал владелец компании Росс Спагруд, договор о поставке Украине системы снайперской винтовки LRT-3 также подразумевает «поддержку и обучение», сообщает «НСН».
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