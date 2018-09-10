Камчатские улицы и поселки завалены тоннами гниющей рыбы

На Камчатке вдоль дорог полуострова в огромных количествах разбросана рыба, преимущественно, лососевая.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что за такие фокусы надо привлекать к ответу в рамках действующего законодательства, и что все понимают, куда ведёт след.

Он добавил, что ситуация говорит о том, что у предприятий по рыбопереработке недостаточно производственных мощностей, иначе рыбу можно было бы хотя бы законсервировать для отложенной реализации.

В этом сезоне рыбопромышленники Камчатки выловили более 476 тысяч тонн лососёвых. Путина 2018 года по объёмам вылова уже стала самой урожайной за 110 лет.

Геннадий Онищенко отметил, что ситуация с тоннами гниющего по обочинам на Камчатке лосося чревата распространением опасных заболеваний. Размножаются насекомые и грызуны, передает «Парламентская газета».

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