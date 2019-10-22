Каждый третий фильм в РФ не окупает вложенных в него госсредств

Треть российских фильмов, получивших на производство деньги Минкультуры, собрали в прокате меньше, чем в них вложило государство. Ежегодно на прозводство кино выделяется более 5 млрд рублей.

Из 38 фильмов, получивших по 100 млн рублей госсредств, 14 провалились в прокате. Среди самых ярких провалов названа картина «Семь пар нечистых». Фильм получил 119 млн рублей господдержки, а собрал только 1 млн, пишут «Ведомости».

В Минкультуры надеются, что публикация данных о господдержке должна повысить ответственность экспертов, отбирающих фильмы для субсидий.

Ранее ведомство предлагало законодательно установить разную цену на билеты российского и иностранного производства. Стоимость прокатного удостоверения для зарубежного кино предлагали поднять с 3,5 тыс. рублей до 5 млн.