Каждый пятый россиянин заявил о желании переехать за границу

Каждый пятый гражданин России (17%) заявил о желании эмигрировать. Большая часть из них (41%) – молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Такие данные следуют из опроса «Левада-центра». «Эмиграционные настроения» чаще всего фиксируются у респондентов, которые хотели бы активнее участвовать в политике или у тех, кто не чувствует себя под защитой закона. На готовность уехать за рубеж влияет также уровень дохода, пишет «Коммерсантъ».

По данным социологов, выросло число россиян, не желающих переезжать в другую страну. За год количество этих граждан выросло с 58% до 61%.

По словам ведущего научного сотрудника отдела социально-политических исследований «Левада-центра» Натальи Зоркой, большая часть населения воспринимает идею эмиграции как «неосуществимую мечту». Она объяснила, что уровень бедности этих людей таков, что они не имеют ни малейшей возможности думать об эмиграции.

Опрос проводился с 13 по 19 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, проживающих в городской и сельской местностях.

Согласно оценке Росстата, с 1989 по 2015 годы Россию покинули 4,5 млн граждан.