Каждый пятый гражданин России погряз в тотальной нищете

Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) посчитали число россиян, живущих в режиме жесткой экономии. Оказалось, что большинство россиян вынуждены отказывать себе в чем-либо.

За чертой бедности живут 22% граждан: они могут позволить себе минимальный набор простых продуктов. Зачастую эта категория россиян выбирает между покупкой продуктов питания и дешевыми, но необходимыми лекарствами.

В зоне риска оказались 35,6% опрошенных: их доходы позволяют полноценно питаться и одеваться, однако покупка смартфона, холодильника, мебели вызывает большие сложности из-за отсутствия перспектив повышения материального благополучия.

В нестабильную группу вошли граждане, которые не смогли оценить свои потребительские возможности в будущем году: их материальное положение может либо улучшиться, либо ухудшиться.

В зоне комфорта проживают лишь 28,3% россиян, пишет РБК. Они могут приобретать товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни.

Ранее стало известно, что доходы россиян в октябре текущего года выросли в среднем на 1,4%.