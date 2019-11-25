Каждый десятый россиянин планирует остаться бездетным
Почти каждый десятый россиян (9%) не планирует иметь детей, а более четверти (27%) все-таки хотят одного ребенка.
При этом более половины (55%) людей репродуктивного возраста хотят двух или больше детей. Еще 7% опрошенных признались, что пока не могут ответить на этот вопрос, это следует из опроса, который провел «Левада-центр».
Примечательно то что, мужчины чаще женщин мечтают о многодетной семье.
Опрос был проведен среди 1 616 человек. Исследование проходило с 24 по 30 октября в 137 населенных пунктах, в 50 субъектах России, пишет «Интерфакс».
Около половины российских мужчин готовы выйти в декретный отпуск вместо мамы ребенка, следует из опроса проекта «Дети Mail.ru».
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