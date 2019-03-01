Каждую пачку сигарет в РФ с 1 марта поставили на особый контроль

С 1 марта в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка сигарет. Основная цель нововведения – повышение прозрачности рынка табачной продукции и снижение доли контрафакта.

Производители будут наносить на сигареты цифровой код, с помощью которого можно проследить путь пачки от фабрики до клиента. По просьбе участников рынка, внедрение цифровой маркировки разделили на этапы.

С 1 марта участники рынка обязаны зарегистрироваться в системе. Производство сигарет с цифровой маркировкой станет обязательным с 1 июля, пишет ТАСС. Оборот табачной продукции с кодом и без него допускается до 1 июля 2020 года.

Фабрики успокаивают, что переход на цифровую маркировку не приведет к удорожанию продукции. Причиной роста цен на сигареты называют ежегодное увеличение ставки акциза. Так, с января 2019 года он увеличился на 10%.

В России с 2015 по 2018 год рынок нелегальной табачной продукции вырос в 8 раз.