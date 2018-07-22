Каждому пятому заключенному в России уменьшат тюремный срок

В результате принятия закона, который уравнивает день в СИЗО с полуторами днями в колонии, сроки заключения изменятся для 100 тыс. человек, то есть каждого пятого заключенного.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.

«Сейчас в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы — прим.) отбывают наказание 487,7 тыс. человек, из них подпадают под действие закона около 100 тыс. Получается, что каждый пятый», - сказал он.

Непосредственно освобождение коснется 14 тыс. человек.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии. При этом если осужденный приговорен к наказанию в виде заключения в колонию-поселение, то один день в СИЗО приравнивается к двум дням колонии. Документ вступил в силу 14 июля.

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