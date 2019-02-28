Каждое второе преступление в России оказалось нераскрытым
По статистике, каждое второе преступление в России не раскрывается. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии МВД.
Глава государства отметил, что в 2018 году, как и в предыдущие периоды, половина преступлений не была раскрыта. Он призвал МВД «планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений» и направить для этого все ресурсы ведомства.
Президент потребовал сконцентрироваться на преступлениях экстремистской направленности, пишет Lenta.ru. При этом он призвал не накручивать статистику за счет дел, не имеющих веских оснований.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что за пять лет в России террористическая активность упала более чем в 20 раз.
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