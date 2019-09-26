Каждая 12-ая заправка продаёт некачественное топливо
На автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год. Таким образом, доля фальсифицированного горючего на российском на рынке составляет 9%.
При этом независимые заправки «грешат» в 2,5 раза чаще, чем сетевые.
Как свидетельствуют данные Росстандарта, по сравнению с 2018 годом количество нарушителей почти не изменилось. Правда, если смотреть на ситуацию четыре года назад, то суррогата стало значительно меньше. В 2015 году его продавали на каждой пятой заправке.
Как оказалось, улучшение качества топлива можно обьяснить карательными мерами - введением штрафа, а также изменениями в налоговом законодательстве, пишут «Известия».
Ранее в Госдуме предложили штрафы за недолив топлива не автозаправках.
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