Каждая 12-ая заправка продаёт некачественное топливо

На автозаправочных станциях продается 6 млн т суррогата в год. Таким образом, доля фальсифицированного горючего на российском на рынке составляет 9%.

При этом независимые заправки «грешат» в 2,5 раза чаще, чем сетевые.

Как свидетельствуют данные Росстандарта, по сравнению с 2018 годом количество нарушителей почти не изменилось. Правда, если смотреть на ситуацию четыре года назад, то суррогата стало значительно меньше. В 2015 году его продавали на каждой пятой заправке.

Как оказалось, улучшение качества топлива можно обьяснить карательными мерами - введением штрафа, а также изменениями в налоговом законодательстве, пишут «Известия».

Ранее в Госдуме предложили штрафы за недолив топлива не автозаправках.