Кадров нет, но вы держитесь: в России не хватает айтишников

Наиболее остро дефицит кадров ощущается в сфере информационных технологий. Об этом заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Она сообщила, что информацию о дефицитных сферах ведомство получает из общероссийского банка вакансий. Ежегодно в нем встречаются порядка 1,5 миллионов вакансий.

Сейчас работодатели ощущают дефицит специалистов с высокими навыками в области информационных технологий, отметила Ельцова. Вместе с тем в России наблюдается нехватка работников разных квалификаций, включая водителей, врачей.

Она рассказала РИА Новости, что в настоящее время Минтруд разрабатывает профессиональные стандарты для специалистов по большим данным, интернет-маркетингу.

В начале ноября ведомство утвердило профстандарт для профессии цифрового куратора. Специалисты смогут консультировать россиян по вопросам использования сервисов и цифровых технологий.