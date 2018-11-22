Кадров нет, но вы держитесь: в России не хватает айтишников

Кадров нет, но вы держитесь: в России не хватает айтишников

Наиболее остро дефицит кадров ощущается в сфере информационных технологий. Об этом заявила замминистра труда и соцзащиты Любовь Ельцова.

Она сообщила, что информацию о дефицитных сферах ведомство получает из общероссийского банка вакансий. Ежегодно в нем встречаются порядка 1,5 миллионов вакансий.

Сейчас работодатели ощущают дефицит специалистов с высокими навыками в области информационных технологий, отметила Ельцова. Вместе с тем в России наблюдается нехватка работников разных квалификаций, включая водителей, врачей.

Она рассказала РИА Новости, что в настоящее время Минтруд разрабатывает профессиональные стандарты для специалистов по большим данным, интернет-маркетингу.

В начале ноября ведомство утвердило профстандарт для профессии цифрового куратора. Специалисты смогут консультировать россиян по вопросам использования сервисов и цифровых технологий.

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