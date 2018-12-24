Сын Каддафи попросил Кремль о помощи в борьбе за президенство

Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам написал президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о политической поддержке в борьбе за пост главы североафриканского государства. Представители России уже вступили с ним в контакт.

В начале декабря 46-летний Саиф аль-Ислам, вышедший из тюрьмы по амнистии, отправил своего представителя на встречу с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Он передал дипломату письмо для Путина.

Сын Каддафи намерен выставить свою кандидатуру на выборах президента, которые должны пройти в Ливии в 2019 году. Однако российские власти еще не определились со своим выбором. Сейчас Россия начала налаживать связи со всеми противоборствующими группировками в Ливии.

Это уже приносит свои результаты. В частности, Россия обсуждает с Ливией возобновление строительства скоростной дороги стоимостью 2,2 млрд евро. Кроме того, страна приобрела у России миллион тонн пшеницы за 700 млн долларов, пишет РБК.

Напомним, ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года. После этого в стране началась гражданская война, часть территорий захвачена радикальными исламистами. В стране действуют два правительства: на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе – сформированное при поддержке ООН и стран Запада правительство национального согласия.

Сам Саиф аль-ислам Каддафи был схвачен повстанцами во время гражданской войны. Его приговорили к смертной казни по делу о подавлении беспорядков, однако в 2017 году отпустили по закону о всеобщей амнистии.