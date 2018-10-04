Кадастровую стоимость снизят за счет индекса реальных сделок

Минэкономразвития предложило применять индексы рынка недвижимости при расчете кадастровой стоимости объектов. Это следует из законопроекта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Рассчитывать индексы рынка недвижимости будет Федеральная кадастровая палата на основании данных Росреестра о ценах реальных сделок.

Новый закон предусматривает признание утратившей силу статьи 19 о кадастровой оценке. Прежде для оперативного изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости требовалась внеочередная государственная оценка. Вместо этого предлагается внести статью об индексах рынка недвижимости.

Согласно тексту закона, для изменения кадастровой стоимости внеочередная оценка не потребуется. Она будет проводиться автоматически в случае изменения индекса в сторону уменьшения на более чем 30% по сравнению с аналогичной величиной, установленной в год проведения последней кадастровой оценки объекта.

Ведомство устанавливает правило о ретроспективном применении измененной кадастровой стоимости. Любая ошибка будет рассматриваться в пользу собственника объекта недвижимости.

Проект также предусматривает переход учреждений, осуществляющих оценку кадастровой стоимости, на автоматизированную информационную систему. На ее создание выделят 225 млн рублей федеральных средств, сообщает «Интерфакс-недвижимость».