Кадастровая палата разрешила возводить жилье в Горячке и Барабане

В Единый государственный реестр недвижимости в 2019 году внесли сведения о границах почти 9 тыс. населенных пунктов, что дает возможность строить там новые жилые дома. Среди названий встречаются достаточно необычные – Барабан, Черный Враг, Красный Слон.

В 2019 году количество включенных в госреестр населенных пунктов выросло с 35,2 тыс. до 44 тыс. В целом по стране их насчитывается 155,7 тыс.

Реестр пополнили границы таких населенных пунктов, как деревни Красивая и Кислое в Тюменской области, село Сестры, деревни Негодяйка, Верхний жар, Нижний жар, Черный Враг, Красный слон в Ярославской области, хутор Роскошный в Белгородской области, Барабан в Пермском крае, Колено и Горячка в Саратовской области.

Границы определяли в том числе в населенных пунктах с малым числом жителей, передает РБК. Так, в деревне Ленин-Буляк в Башкирии живут 4 человека, а в селе Пристань Исады в Вологодской области – только два жителя.

Ранее Кадастровая палата объяснила суть «налога на теплицы».

Читайте нас в мобильном приложении