Качество и содержание школьных программ взволновали россиян

В 2018 года россияне при поступлении в образовательные учреждения интересовались прежде всего качеством и содержанием программ обучения. К такому выводу пришли специалисты Института управления образованием Российской академии образования (РАО).

Они впервые провели анализ обращений граждан по вопросам дошкольного и общего образования. Оказалось, что 44% россиян волнуют качество обучения и содержание программ и стандартов.

Население больше всего интересовалось содержанием и организацией обучения в школах. Большая часть обращений связана с вопросами объема образовательных программ по разным предметам, а также со специальными условиями обучения для лиц с ограниченными возможностями.

Заявители также выясняли, какие дисциплины обязательны для сдачи ЕГЭ. В числе прочих волнующих россиян вопросов – качество питания, реорганизация образовательных учреждений. Эти вопросы интересны 7-12% населения.

«Результаты мониторинга позволяют увидеть основные тенденции и определить необходимую реакцию со стороны органов управления образованием», — заявил директор РАО Сергей Неустроев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить попадание российской системы образования в десятку ведущих в мире.