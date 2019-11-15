Качество российских и импортных продуктов сравнили

Качество российских и импортных продуктов сравнили

Фото: Pixabay

Большинство граждан России считают, что качество отечественных продуктов не хуже импортных. В основном проблема качества касается российских молочных товаров.

В исследовании, опубликованном на сайте Роскачества, говорится, что 76% россиян считают производимые в стране товары лучше зарубежных. 26% граждан назвали их более качественными, 12% не удовлетворены продукцией российских компаний.

Говоря о качестве, россияне указывают на проблемы в молочной продукции. 30% опрошенных считают, что проблема в этой категории продуктов имеет место быть.

Россияне также недовольны качеством мяса и птицы (23%), рыбы (19%). Еще 15% заявили о проблеме с овощами и фруктами, 7% - с хлебобулочными изделиями, 1% - с крупами, говорится на сайте Роскачества.

В мае 2019 года Россельхознадзор установил, что каждый пятый молочный продукт в России не соответствует стандартам.

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