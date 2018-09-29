Кабмин выступил за повышение зарплат учителей и врачей в 2019 году

Правительство предложило повысить зарплату учителям и врачам в 2019 на 6%. Об этом говорится в проекте бюджета на 2019-2021 годы.

Документ предусматривает ежегодное повышение заработной платы. В 2020 году рост зарплат врачей и учителей может составить 5,4%, в 2021 году – 6,6%, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее президент России поставил задачу к 2018 году повысить зарплаты учителей, соцработников, медсестер до 100% от средних трудовых доходов, а врачей, преподавателей вузов – до 200%.

Проект бюджета на 2019-2021 годы правительство направило в Госдуму 29 сентября.