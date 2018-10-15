Кабмин снизил максимальную сумму кредита для МСП на инвестцели

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал постановление, предусматривающее снижение максимальной суммы кредита по программе 6,5% для субъектов малого и среднего предпринимательства. Вместо 1 млрд рублей размер кредита на инвестиционные цели составит не более 400 млн.

Решение принято с целью повышения доступности льготного кредитования для бизнеса, говорится в документе. Теперь банки смогут выдавать больше заемных средств благодаря снижению суммы кредита.

Вместе с тем 15 уполномоченных банков получат субсидии от государства на возмещение недополученных доходов по кредитам на инвестцели, выданным в 2018 году. Уточняется, что максимальный размер всех выданных на инвестцели заемных средств по-прежнему будет составлять 1 млрд рублей.

По состоянию на 1 августа, в России было заключено 993 договора с субъектами МСП. Общая сумма средств составила 45,4 млрд рублей, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Программа предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства на инвестцели в размере от 3 млн рублей до 1 млрд. Денежные средства выдаются сроком до 10 лет, процентная ставка по кредиту составляет 6,5%.

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