Кабмин разрешил МГУ выращивать наркосодержащие растения

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает МГУ им. М.В. Ломоносова культивировать наркосодержащие растения и применять их в научных и учебных целях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление вносит изменения в предыдущий документ от 21 марта 2011 года, согласно которому ввоз и вывоз наркотических психотропных веществ мог осуществляться только государственными унитарными предприятиями, имеющими лицензию на оборот и культивирование таких средств.

Новое постановление предусматривает ввоз и вывоз, а также выращивание наркосодержащих растений Московским университетом имени М.В. Ломоносова. В документе уточняется, что психотропные вещества и растения могут использоваться в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, отмечает ТАСС.