Продолжительность жизни в РФ вырастет до 78 лет от мер властей

Продолжительность жизни в РФ вырастет до 78 лет от мер властей

В России за шесть лет планируют на 24% снизить показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и на 8% - от онкологических. К 2024 году продолжительность жизни граждан увеличится до 78 лет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

За это время смертность должна снизиться на 17%, власти рассчитывают спасти 200 тысяч человеческих жизней, сказала Голикова. Для этого правительство выделит порядка 750 млрд рублей.

По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, для снижения смертности и роста продолжительности жизни важно проводить диагностику на ранних стадиях. Для этого клиники требуется оснастить необходимым оборудованием, а прохождение онкологов сделать обязательной частью диспансеризации.

Основная причина смертности связана с поздним выявлением онкологии, уверен эксперт. Бороться с болезнью на 3-4 стадии дорого и сложно, а вероятность излечиться сильно снижается.

«Если бы онколог участвовал в процессе диспансеризации, была бы оплачена профилактика, это привело бы к значительному снижению смертности до общеевропейских показателей», - сказал Сафонов ФБА «Экономика сегодня».

Другая проблема связана с недостаточным числом кадров. Он указал, что молодежь не идет учиться на онкологов при зарплате в 20-30 тыс. рублей.

Ранее Минздрав начал подготовку законопроекта о повышении минимального возраста для продажи алкоголя до 21 года.

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