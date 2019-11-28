Кабмин отменил обязательную сертификацию лекарств

В России теперь не нужно получать сертификат для начала реализации новых или привозных лекарственных препаратов.

Для этого производителям достаточно обратиться в Росздравнадзор для получения разрешения, следует из постановления российского правительства. Теперь для ввода новых лекарств на рынок производитель подает документы, которые подтверждают качество лекарственного препарата, а также протоколы испытаний для первых трех партий нового лекарства. Проверку лекарств начнут проводить в специальных испытательных лабораториях.

Ввод препаратов в оборот начнется после разрешения от Росздравнадзора. Ведомство намерено следить, чтобы все препараты соответствовали нормам и требованиям, установленным при государственной регистрации препаратов.

Постановление вступает в силу 29 ноября 2019 года, сообщает телеканал «360».

Ранее сообщалось о том, что в России еще 23 препарата в 2020 году пополнят список жизненно важных. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В число новых лекарств войдут 8 противоопухолевых препаратов, 4 средства от бронхиальной астмы, 3 антибиотика, 2 лекарства от гепатита С, 2 – от ревматоидного артрита и по одному от сахарного диабета, избытка гормона роста, шизофрении, псориаза.

В перечень войдут «достаточно дорогие» лекарства, в которых нуждаются люди с редкими болезнями, пишет «Интерфакс».

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