Журналисты сообщили о потасовке на Хованском кладбище

Ряд СМИ сообщили о том, что порядка 30 человек пытаются проникнуть на территорию Хованского кладбища в Москве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в свою очередь, эту информацию опровергли.

«Информации, которая бы подтверждала данный конфликт, у нас нет. Наряд на месте, там никого нет», — заявили «Знаку» в полиции.

Телеграм-канал «112» без ссылки на источник сообщил, что неизвестные успели скрыться до приезда силовиков.

Ранее жители Ростовской области не смогли приобрести место на кладбище — их выкупили чиновники для личных нужд.