Журналисты сообщили о потасовке на Хованском кладбище
Ряд СМИ сообщили о том, что порядка 30 человек пытаются проникнуть на территорию Хованского кладбища в Москве.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве, в свою очередь, эту информацию опровергли.
«Информации, которая бы подтверждала данный конфликт, у нас нет. Наряд на месте, там никого нет», — заявили «Знаку» в полиции.
Телеграм-канал «112» без ссылки на источник сообщил, что неизвестные успели скрыться до приезда силовиков.
Ранее жители Ростовской области не смогли приобрести место на кладбище — их выкупили чиновники для личных нужд.
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