Журналисты Германии обвинили Украину в краже денежных траншей

Немецкие журналисты обвинили власти Украины в мошенничестве при получении европейских денежных траншей.

Они отмечают, что ряд предприятий Украины используют мошеннические схемы для того, чтобы не платить налоги, а также присваивают деньги, в том числе и те, которые выделяются в виде траншей от Европы.

Журналисты заверили, что представители Евросоюза прекрасно знают об этом и попросту закрывают глаза на действия Киева.

Немецкое издание рассказало о схемах, с помощью которых из украинского бюджета уходят значительные средства, а Петр Порошенко после этого говорит о нехватке денег и ждет новые транши.

Авторы статьи продемонстрировали - Украина не просто погрязла в коррупции, но и не собирается делать никаких шагов, чтобы исправить это, передает «Народные новости».

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