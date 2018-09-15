Журналисты дозвонились до Минобороны по номеру из досье «отравителя» Скрипаля

Журналист из Британии Оливер Кэррол вместе с коллегой из США Патриком Ривелом сообщил, что им удалось дозвониться по номеру телефона, указанному в документе из ФМС на имя Александра Петрова. Оказалось, что этот номер принадлежит Минобороны России.

«Просто позвонил по указанному номеру — человек на том конце провода подтвердил, что это номер Министерства обороны», - заявил Кэррол.

Давать ответ на вопрос, был ли Петров их сотрудником, в ведомстве не стали, повесив трубку, пишет РБК.

Ранее были опубликованы копии документов из ФМС с паспортными данными подозреваемого в отравлении в Солсбери Александра Петрова. На паспортном досье стоял штамп «сведений не давать» и код 195-79-66. Предположительно, эти цифры – номер телефона Минобороны РФ.