Журналистов в 2019 погибло в два раза меньше

В 2019 году в два раза сократилось число убитых журналистов.

По сравнению с прошлым годом число смертей стало почти вдвое меньше — с 80 до 49 человек. Об этом говорится в докладе международной организации «Репортеры без границ».

Согласно документу, это самый низкий показатель за последние 16 лет. Также отмечается, что 389 представителей профессии находятся под стражей. Ещё 57 взяты в заложники, пишут «Известия». При этом самой опасной для представителей СМИ страной признана Мексика.

Весной этого года известный журналист Сергей Доренко умер в Москве.

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