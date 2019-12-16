Журналистов в 2019 погибло в два раза меньше
В 2019 году в два раза сократилось число убитых журналистов.
По сравнению с прошлым годом число смертей стало почти вдвое меньше — с 80 до 49 человек. Об этом говорится в докладе международной организации «Репортеры без границ».
Согласно документу, это самый низкий показатель за последние 16 лет. Также отмечается, что 389 представителей профессии находятся под стражей. Ещё 57 взяты в заложники, пишут «Известия». При этом самой опасной для представителей СМИ страной признана Мексика.
Весной этого года известный журналист Сергей Доренко умер в Москве.
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!