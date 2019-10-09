С Johnson&Johnson взыскали 8 млрд за выросшую у мужчины грудь
Суд Филадельфии постановил взыскать с американской компании Johnson&Johnson 8 млрд долларов за побочный эффект от приема антипсихотического лекарства. У пациента от него выросла грудь.
Фемида признала, что компания не предупредила врачей о побочном эффекте лекарства Risperdal. В результате у 26-летнего жителя Филадельфии Николаса Мюррея начала расти грудь.
Мужчина употреблял лекарство с 2003 года для предотвращения шизофрении и биполярного расстройства, передает ТАСС.
Ранее Мюррей уже судился с компанией и одерживал победы. Не исключено, что после его победы в данном деле будут поданы иски от других пациентов.
В 2018 году сообщалось, что детский тальк этой компании унес жизни шестерых женщин.
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!