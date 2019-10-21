Жизнь россиян стала более нервной

Россияне стали более нервными. Такой вывод можно сделать, исходя из того, что продажи антидепрессантов и успокоительных выросли.

В аптеках на 12–15% относительно уровня прошлого года увеличились продажи антидепрессантов. К такому выводу пришли аналитики.

По их мнению, это связано с повышением общего уровня негативных настроений в обществе. Но не меньше на это повиляло и то, что врачи стали очень часто их выписывать. Таким образом они злоупотребляли препаратами. Причем антидепрессанты выписывают не только при психических расстройствах но и, например, при таких состояниях, как бессонница или хронические боли, пишут «Известия».

Ранее специалисты из Университета Квинсленда заявили, что вред, нанесенный головному мозгу алкоголем, можно устранить с помощью антидепрессантов.