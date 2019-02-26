«Живые» Скрипали отказались от встречи с дипломатами из России

«Живые» Скрипали отказались от встречи с дипломатами из России

Британский посол в России Лори Бристоу заявил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. При этом встречаться с российскими дипломатами они не хотят.

Он сообщил, что готов предоставить доказательства, что Скрипали живы, а также подтвердить передачу запроса о встрече с представителями России. Однако, по словам Бристоу, Скрипали не хотят встречаться с ними.

«Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», - сказал он.

Посол отметил, что если пострадавшие захотят встретиться с российскими дипломатами, то Британия даст им такую возможность, пишет «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что Британия не заинтересована в совместном с Россией расследованием инцидента. Бристоу добавил, что британская сторона знает гораздо больше по «делу Скрипалей», чем публикуется в СМИ.

В марте 2018 года Скрипалей нашли без сознания в британском Солсбери. Лондон выяснил, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок».

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Автомобили Opel вернутся на российский рынок

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО