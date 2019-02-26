«Живые» Скрипали отказались от встречи с дипломатами из России

Британский посол в России Лори Бристоу заявил, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы. При этом встречаться с российскими дипломатами они не хотят.

Он сообщил, что готов предоставить доказательства, что Скрипали живы, а также подтвердить передачу запроса о встрече с представителями России. Однако, по словам Бристоу, Скрипали не хотят встречаться с ними.

«Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», - сказал он.

Посол отметил, что если пострадавшие захотят встретиться с российскими дипломатами, то Британия даст им такую возможность, пишет «Интерфакс».

Он также подчеркнул, что Британия не заинтересована в совместном с Россией расследованием инцидента. Бристоу добавил, что британская сторона знает гораздо больше по «делу Скрипалей», чем публикуется в СМИ.

В марте 2018 года Скрипалей нашли без сознания в британском Солсбери. Лондон выяснил, что их отравили разработанным в СССР веществом «Новичок».