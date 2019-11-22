Жителям Новороссийска рекомендовано оставаться дома из-за урагана
В Новороссийске бушует ураганный ветер.
В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Там заработали сирены региональной автоматизированной системы оповещения населения. Порывы ветра достигают 35–38 м/c. Занятия в школах пришлось отменить.
В каждом районе будет работать оперативный штаб. Под особый контроль взяты семьи, входящие в группу социального риска.
Местным жителям не рекомендовано покидать свои дома. По словам спасателей, поступают сообщения о поваленных ветром деревьях и снесенных конструкциях.
В порту Новороссийска сильный ветер снес контейнер, который упал на стоявший рядом грузовой автомобиль. Ветер также опрокинул новогодние елки, которые установили в городе, сообщает «Коммерсант».
Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил перевести все экстренные службы в режим полной готовности.
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