Жителям Новороссийска рекомендовано оставаться дома из-за урагана

В Новороссийске бушует ураганный ветер.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Там заработали сирены региональной автоматизированной системы оповещения населения. Порывы ветра достигают 35–38 м/c. Занятия в школах пришлось отменить.

В каждом районе будет работать оперативный штаб. Под особый контроль взяты семьи, входящие в группу социального риска.

Местным жителям не рекомендовано покидать свои дома. По словам спасателей, поступают сообщения о поваленных ветром деревьях и снесенных конструкциях.

В порту Новороссийска сильный ветер снес контейнер, который упал на стоявший рядом грузовой автомобиль. Ветер также опрокинул новогодние елки, которые установили в городе, сообщает «Коммерсант».

Губернатор края Вениамин Кондратьев поручил перевести все экстренные службы в режим полной готовности.

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