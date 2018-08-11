Для жителя Кургана визит к стоматологу обернулся заражением крови

Молодой житель Кургана скончался после визита к стоматологу. Врачи диагностировали у погибшего заражение крови.

Об этом агентству «URA.RU» рассказала жена погибшего. По ее словам, супруг обратился в стоматологию с больным зубом. Там сделали снимок и приняли решение прочистить каналы. Спустя пару часов после процедуры у мужчины появилась опухоль.

Затем пациент обратился в другую клинику, где врачи разрезали десну и выпустили гной, однако после этого у мужчины поднялось давление и медики вызвали скорую. Врачи не нашли причин для госпитализации, однако дома ему снова стало плохо.

Врачи забрали его в больницу, спустя сутки больного перевели в реанимацию, где он и скончался.

Пара недавно отметила вторую годовщину свадьбы, у мужчины осталась дочь. Супруга покойного собрала документы для обращения в суд.