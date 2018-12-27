Вид на жительство для приезжих в России сделают бессрочным
Для иностранцев в России могут ввести бессрочный вид на жительство. МВД предложило снять необходимость продлевать его каждые пять лет.
Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов. В МВД полагают, что такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в России. Вместе с тем ведомство планирует пересмотреть вопрос налогообложения и сборов для иностранцев.
Обсуждение соответствующих поправок завершится 9 января. Предполагаемая дата вступления в силу – сентябрь 2019 года.
Ранее МВД предложило внести изменения в паспорта россиян. На последней странице основного документа планируется указывать, в каких случаях документ считается недействительным.
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