Жительница Ялты за репосты в сети вынуждена сдать образцы ДНК

В Ялте 27-летняя обвиняемая по делу о репостах «Вконтакте» получила три постановления о получении образцов ее ДНК, слюны и голоса.

Предполагается, что образцы ДНК нужны для формирования базы «экстремистов».

Сама девушка отказалась от предоставления образцов, «дабы минимизировать свое участие в театре абсурда».

Ранее было известно, что по версии следствия, она разместила во «ВКонтакте» тексты с целью «унизить русских». По закону ей грозит до пяти лет лишения свободы, отмечает «Федерал Пресс».