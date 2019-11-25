Жительница Китая сломала десять ребер во время кашля

Жительница КНР сломала 10 ребер в результате приступа кашля.

20-летняя девушка, проживающая в провинции Чжэцзян, страдала приступами ночного кашля из-за астмы. Китаянка обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в левой стороне груди.

Согласно данным рентгена, во время кашля женщина сломала десять ребер, так как у нее необычно низкая плотность костей из-за дефицита витамина D и критически низкого уровня кальция и фосфора в крови.

К этому привело желание быть светлокожей. Китаянка старалась реже бывать на улице и круглый год пользовалась лосьоном от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, что и привело к острой нехватке витамина D, сообщают «Известия».

Напомним, голландские ученые доказали, что клопы, живущие в матрасах и диванах, выделяют большое количество гистамина – вещества, которое вызывает приступ астмы.

В жилых помещениях, где постели заселены насекомыми, уровень гистамина в 20 раз выше, чем в чистых жилищах. Вещество вызывает у человека раздражение слизистых, кашель, головную боль, передает портал «Популярная механика».

Пылесосить – не выход из ситуации: струя воздуха лишь распыляет гистамин по всему дому.

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