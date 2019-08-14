Жители Урюпинска искупались в Волге с медведем

Ветеринарная служба Волгоградской области начала проверку после опубликованного в сети видео с пляжа города Урюпинск, где запечатлён купающийся в реке медведь.

Само животное, как видно на кадрах, находилось на поводке, медведь купался вместе с людьми, о месте купания ― пляже города Урюпинск ― сообщил голос за кадром.

В минувший вторник собрат урюпинского мишки был обнаружен возле одной из школ города Миккели на юге Финляндии.

«Медведь последовал за двумя мальчиками, которые покинули школу на велосипедах. Медведь прошел за ними около 10 метров и свернул в сторону стадиона», ― указано в сообщении финской полиции. Стражи порядка прибыли к школе, однако, по горячим следам косолапого поймать не смогли.

Полицейские привлекли к поискам экологов для поимки и возвращения медведя к месту его обитания.