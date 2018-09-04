Жители Украины миллионами покидают свою страну

Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что жители Украины ежегодно в составе порядка миллиона человек уезжают из страны на постоянное место жительства в иные государства.

Он добавил, что тенденции к иному развитию ситуации на Украине пока не предвидится, а также назвал ситуацию катастрофической.

Ранее Павел Климкин заявил, что его ведомство ведет инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов с Россией, так что многие договоры между Киевом и Москвой будут пересмотрены, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на «Газета.ru».