Жители Украины миллионами покидают свою страну
Глава МИД Украины Павел Климкин признал, что жители Украины ежегодно в составе порядка миллиона человек уезжают из страны на постоянное место жительства в иные государства.
Он добавил, что тенденции к иному развитию ситуации на Украине пока не предвидится, а также назвал ситуацию катастрофической.
Ранее Павел Климкин заявил, что его ведомство ведет инвентаризацию действующих нормативно-правовых актов с Россией, так что многие договоры между Киевом и Москвой будут пересмотрены, сообщает «ТВЦ» со ссылкой на «Газета.ru».
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