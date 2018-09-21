Жители Санкт-Петербурга снизили расходы на продукты питания

В Петербурге за август нынешнего года на 4,4% упали продажи продуктов питания.

При этом Продажи непродовольственных товаров возросли на 7,9%.

Специалисты объясняют данную тенденцию двумя факторами - в августе родители собирают детей в школу, а также тем фактом, что люди боятся повышения цен некоторые товары к концу года, сообщает «Санкт-Петербург».

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