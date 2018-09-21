Жители Санкт-Петербурга снизили расходы на продукты питания
В Петербурге за август нынешнего года на 4,4% упали продажи продуктов питания.
При этом Продажи непродовольственных товаров возросли на 7,9%.
Специалисты объясняют данную тенденцию двумя факторами - в августе родители собирают детей в школу, а также тем фактом, что люди боятся повышения цен некоторые товары к концу года, сообщает «Санкт-Петербург».
Следующая новость Астрономам впервые удалось рассмотреть Волосы Вероники
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии