Жители Санкт-Петербурга снизили расходы на продукты питания

В Петербурге за август нынешнего года на 4,4% упали продажи продуктов питания.

При этом Продажи непродовольственных товаров возросли на 7,9%.

Специалисты объясняют данную тенденцию двумя факторами - в августе родители собирают детей в школу, а также тем фактом, что люди боятся повышения цен некоторые товары к концу года, сообщает «Санкт-Петербург».