Россияне не доверяют своим соседям по дому

Жители городов-миллионников меньше всего склонны доверять соседям.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, доля недоверчивых жителей многоквартирных домов - 18%, среди снимающих жилье не доверяют соседям 28%. Также выше доля жильцов многоквартирных домов, не доверяющих своим соседям, среди жителей городов-миллионников - 25%.

За последний год с большинством соседей здоровались 86% жителей многоквартирных домов. Как показало исследование, 31% опрошенных не общались с соседями на бытовые темы, 43% не взаимодействовали при решении общих проблем по дому, и только 34% жильцов многоквартирных домов проводили время с соседями, сообщает ТАСС.

Напомним, в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнюю женщину. Она подозревается в жестоком убийстве своего соседа по коммунальной квартире.

Весной этого года возле одного из домов на Канонерском острове были обнаружены пять полиэтиленовых пакетов, в которых находились фрагменты тела мужчины. В результате оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемую, пишет «Российская газета».

По предварительным данным, соседи между собой постоянно ругались. 29 марта произошла крупная ссора. Во время конфликта женщина схватила молоток и ударила соседа по голове.

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